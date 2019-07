La tarte: la plus ancienne des pâtisseries

publié le 18/07/2019 à 14:56

Du lundi au vendredi, de 11h à 12h30, Jean-Michel Zecca, Luana Belmondo et Jean-Sébastien Petitdemange vous donnent envie de cuisiner et surtout de passer à table. Notre pari quotidien ? Se régaler tous ensemble sur RTL !

A La Une : un plat à partager : Les tartes et les tourtes ! Ooui c’est un classique, mais ça fait du bien, parfois, de revenir aux fondamentaux. Qui n’a jamais commandé dans une brasserie le fameux "quiche-salade " ? Les tartes c’est convivial, c’est généreux, c’est économique, c’est facile, c’est rapide, c’est le plat qu’on apporte pour un pique-nique, un brunch, celui qu’on apporte pour les apéros dînatoires, celui qu’on prépare aux enfants quand on n’a pas d’idées. Bref c’est celui qui met tout le monde d’accord ! Salée ou sucrée, tout le monde y trouve son compte. On en mange toute l’année mais l’été on peut les manger froides...



La tarte est sans nul doute une des plus anciennes pâtisseries avec le macaron.

Mais son étymologie est plutôt obscure. Le mot apparaît au 13ème siècle et il désigne uniquement la croûte, la pâte cuite et sèche. C’est à la fin du 14ème qu’on parle de la tarte telle qu’on la connaît plus aujourd’hui. On a fait des tartes salées et sucrées dès le Moyen Age un peu partout dans le royaume mais celles de Picardie furent particulièrement renommées jusqu’au 17ème.



Des pommes de Normandie aux quetsches d’Alsace en passant par les mirabelles de Lorraine. Sans oublier l’estivale tarte aux fraises. La gourmandise jusqu’aux fonds de tartes. Qu’ils soient à base de crème pâtissière, de compote, de la frangipane… La tarte nous permet de laisser libre court à notre imagination. Et chacun d’entre nous a en mémoire la tarte d’une tante ou grand-mère qui nous replonge aux goûters de nos vacances scolaires passées chez elle. L’autre secret d’une tarte réussie est sa pâte. Feuilletée, sablée, brisée… Chacun de nous a sa préférée et elles permettent chacune de réaliser des grands classiques de la pâtisserie.





Aujourd'hui au bout du fil, Marie Sophie L., spécialiste de la raw food autrement dit la nourriture crue. Ses recettes sont à retrouver sur son site: https://linstantcru.com/





Quiche au Haddock fumé





Ingrédients ( 6 P )



1 pâte brisée

250g de haddock fumé

200g de mimolette râpé

4 œufs ( 2 entiers 2 jaunes)

25cl de lait entier

25cl de crème liquide

1 botte d’aneth





Préchauffer le four à 200°. Dans un plat à tarte beurré étaler la pâte. Dans un bol mélanger le lait avec la crème ajouter les œufs battus et la moitié du fromage. Couper le haddock en fines lamelles, hacher l’aneth . Répartir la garniture sûr la pâte brisée puis verser le mélange lait-crème-œufs . Saupoudrer avec le reste du fromage enfourner pendant 35 min. Déguster avec une salade de mesclun et noisettes torréfiées.



