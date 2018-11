publié le 08/11/2018 à 08:36

La convalescence est très fragile... Il y a des sites perdus : Jean Caby dans les Hauts de France, Tupperware qui a fermé à Joué-les-Tours, Ford Blanquefort qui n'est pas repris près de Bordeaux... Il y a des sites difficiles à sauver : c'est le cas d'Ascoval où se rend aujourd'hui le ministre de l'Économie, Bruno Lemaire, à Saint-Saulve. Ascoval a d'ailleurs quelques semaines de sursis et un plan de reprise en préparation... Et puis il y a des industries modèles comme Renault, près de Maubeuge, une usine de voitures électriques visitée par Emmanuel Macron.



Quand on regarde les chiffres, l'industrie française a perdu des emplois depuis la crise de 2008 et jusqu'en 2015. En 2016, d'après les statistiques du cabinet Trendéo, stagnation, et l'année dernière, 125 sites ont ouvert contre une centaine qui a fermé ses portes. Donc un solde positif : c'est reparti par exemple dans l'agroalimentaire, le traitement des déchets, l’énergie, mais c'est difficile dans l'imprimerie, le textile, les médicaments ou la fabrication de meubles...

Qu'en est-il de l'automobile ?

L'automobile vient de vivre quelques années fastes, les Hauts-de-France notamment en ont profité mais ça s'essouffle. Les automobilistes ne veulent plus acheter de voitures diesel, mais doivent encore attendre pour acquérir une voiture électrique. La transition va faire perdre des plumes au secteur.

Le redémarrage est difficile pour notre industrie dans son ensemble. Aujourd'hui, c'est moins de 10% des emplois en France. Et on ne peut pas parler de réindustrialisation, on crée quand même moins de sites qu'avant la crise, et dans ces nouvelles usines, il y a moins de salariés. L'Allemagne, elle, a beaucoup mieux survécu à la période 2008-2012 que nous : ses exportations, sa compétitivité en sont la preuve. La seule chance, et c'est le message que va vouloir passer le chef de l'État chez Renault ce jeudi 8 novembre, c'est l'usine du futur, connectée, robotisée, bourrée d’électronique et d'innovation. Il ne faudra pas rater cette quatrième révolution industrielle.

Les plus

- De plus en plus de personnes de plus de 50 ans poussent la porte du Secours catholique. Dans son rapport annuel, l'association s'inquiète d'une précarisation des seniors depuis une dizaine d'années, avec des parcours professionnels difficiles et des retraites trop faibles.





- Les immigrés arrivés en France depuis 1998 sont de plus en plus diplômés. 6 millions d'immigrés en France et 1/3 de ceux arrivés il y a moins de 20 ans ont un diplôme de l'enseignement supérieur.

La note du jour

16/20 à la famille Mack. Elle détient le deuxième plus grand parc d'attraction d'Europe : Europa Park, à Rust, de l'autre côté du Rhin. Pour inciter les Alsaciens et les Français à venir, la famille Mack va installer un téléphérique au-dessus du Rhin.