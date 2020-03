La première "super Lune" de l'année c'est ce soir

publié le 09/03/2020 à 14:35

Ce lundi 9 mars, à 18h48, aura lieu la première "super Lune" de l'année 2020. La dernière étant survenue il a près d'un an, le 24 mars 2019. Lors de ce phénomène, également appelé "périgée-syzygie", notre satellite sera au plus près de la Terre et donc plus imposante dans le ciel.

Lors d'une "super Lune", on considère que le disque de la Lune est 7% plus grand et 30% plus lumineux que lors d'une pleine Lune classique. La distance qui sépare la Terre de son satellite oscille entre 356.410 km et 406.740 km. D'après la définition de la Nasa, une "super Lune" survient lorsque la distance entre la Terre et la Lune est inférieure à 358.000 kilomètres. Ce lundi soir, elle sera de 357.224 kilomètres, d'après les calculs du site Heavens-above.com.

Le terme "super Lune" a été inventé en 1979 par Richard Nolle, qui était non pas astronome mais astrologue. Les prochaines "super Lunes" sont prévues pour le 8 avril puis 7 mai prochain. Pour retrouver une "super super Lune" comme on a pu observer celle du 14 novembre 2016, il faudra cependant patienter jusqu'en 2034.