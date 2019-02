Une "super Lune" va briller dans le ciel le 19 février

publié le 03/02/2019 à 06:14

C'est un spectacle plus commun que l'éclipse totale de Lune qui a teinté de rouge le satellite naturel de la Terre dans la nuit du 20 au 21 janvier dernier. Dans trois semaines, mardi 19 février, il sera possible d'observer une "super Lune", si la météo est clémente. Ce terme particulièrement en vogue ces dernières années ne relève pas d'une véritable définition officielle. Il désigne un phénomène relativement banal au cours duquel l'astre céleste passe relativement proche de la Terre et apparaît plus brillant et lumineux qu'à l'accoutumée.



"C'est avant tout une appellation pour sortir de l'ordinaire quelque chose de très ordinaire", explique à RTL.fr Florent Deleflie, astronome de l'Observatoire de Paris-PSL. Une "super Lune" est en fait une Pleine Lune de périgée. C'est le moment où notre satellite naturel atteint le point de son orbite le plus proche de la Terre. La distance séparant la planète bleue de la Lune oscille entre 356.410 et 406.740 kilomètres. Pour qu'il y ait "Super Lune", la distance de l'astre au moment de la Pleine Lune doit être comprise entre ce point le plus près et 358.000 kilomètres environ.

Le 19 février, "la Lune sera située à environ 356.000 kilomètres de la Terre", indique Florent Deleflie. Si la météo le permet, il sera possible d'observer le phénomène en fin de journée. Le pic est attendu pour 16h53, heure de Paris. Mais "la différence ne sera pas spectaculaire par rapport à une pleine Lune normale à l’œil nu", prévient l'astronome. "Ce sera une grosse pleine Lune".

"La pleine Lune sera 30% plus lumineuse et 7% plus grosse que d'ordinaire", poursuit-il. "On va avoir une Lune très brillante mais ce n'est pas dans cette phase que l'on voit les plus belles choses. C'est plutôt proche du premier ou du dernier quartier. En phase de pleine Lune, la lumière du Soleil nous éblouit".



Ce phénomène céleste est plutôt fréquent. Il s'en produit une série de trois à peu près tous les ans. Le premier épisode a eu lieu cette année le 21 janvier. La Super Lune était alors doublée d'une éclipse Lunaire. Les deux prochaines auront lieu le 19 février, puis le 21 mars prochain.