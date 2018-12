La première moto électrique Harley-Davidson bientôt en vente à Paris

publié le 30/12/2018 à 21:46

Finis le ronflement mythique ? La nouvelle moto entièrement électrique de Harley-Davidson sera silencieuse. Appelée "Livewire", le modèle électrique est un nouveau virage pour la marque qui s'est fait connaître pour ses grosses cylindrées et le bruit de ses moteurs.



Attendue pour 2019, la moto sera dans un premier temps vendue exclusivement chez un concessionnaire près de la place de la Bastille à Paris, qui aura à disposition une dizaine de modèles, rapporte La Voix du Nord.

En proie à une activité en baisse ces dernières années, Harley-Davidson s'ouvre aux néophytes de la mécanique. Plus d'embrayage, plus de vitesse à passer, et un moteur qui "ne nécessite que peu d'entretien" selon le communiqué de la marque. Elle est de plus équipée d'un écran tactile et sept modes différents de pilotage. Toutefois, aucune information n'a été dévoilée quant à l'autonomie de la moto.