publié le 01/09/2020 à 09:01

Il s'agit en fait d'un effet d'optique. Il y a un effet "prime à la conversion" mais qui n'est pas celui auquel vous pensez. On compare ce mois d'août avec celui de l'année dernière. Or, il y avait eu un rallye en août 2019 car les conditions de la prime à la conversion se durcissaient en septembre.

Les consommateurs s'étaient donc pressés d'acheter en août pour profiter des avantages.

Mais sinon, on a immatriculé cette année 103.000 véhicules en août 2020, ce qui est un niveau normal.



Les effets du coup de pouce gouvernemental vont s'estomper, c'est aussi ce que nous annonce cette baisse d'août. La dernière prime à la conversion "spéciale COVID" a été versée par l'Etat le 3 août donc la formule très généreuse est terminée. Elle a coûté très cher.

10 millions d'euros quotidiens

Entre mi-mai et fin juillet, l'Etat versait 10 millions d'euros tous les jours pour financer cette prime. L'effort était conséquent et il a relancé les ventes, c'est indéniable.

Maintenant, on est revenu à une formule plus classique qui va bénéficier aux ménages des classes moyennes.



Est-ce que les ventes de ces derniers mois vont sauver l'année automobile et effacer l'épisode du confinement ? Ce n'est pas sûr du tout. La France a retrouvé un niveau normal d'immatriculation grâce à la prime puisqu'on a vendu un peu plus de 600.000 voitures en 3 mois et demi.

En septembre, il devrait encore y avoir de bonnes commandes mais la fin de la prime va se faire ressentir en Octobre. Une perspective qui n'offre pas énormément de visibilité. A priori, le scénario le plus probable est celui d'une chute du marché entre 20 et 30%.

On peut quand même espérer une petite embellie, PSA y croit semble-t-il puisqu'ils ont embauché 1.000 intérimaires à Sochaux pour relancer la production. On va revenir au niveau d'avant la crise.

Un parc national plus écologique

La France dispose tout de même d'un parc plus vert avec l'envolée des modèles électriques. C'est la preuve que ce sont les classes moyennes supérieures qui ont profité de la prime ces derniers mois car ce sont des modèles plus chers. Les modèles électriques ou hybrides représentent, ces derniers mois, quasiment 1 vente sur 5. C'est un décollage supersonique.

100.000 bornes de recharges seront déployées l'an prochain, et les voitures électriques seront au cœur du plan de relance annoncé jeudi 27 août. Maintenant, il va falloir être patient en matière de révolution verte car ça veut dire aussi que, grâce à la prime, 4 fois sur 5, on a changé un ancien modèle par une voiture thermique qui roulera 8 à 10 ans.

L'achat d'un modèle propre s'est fait souvent au détriment d'un modèle essence. Le diesel reste stable.

Le plus, les libraires relancés suite au déconfinement

Le voyage et le dépaysement le moins polluant, ça reste la lecture : +13% de ventes en librairie depuis le déconfinement par rapport à l'année dernière.

La note : 19/20 à CMA CGM

Emmanuel Macron va se rendre sur le port de Beyrouth dans la journée. Un bateau français de CMA CGM va y arriver, chargé de 2.500 tonnes d'aide humanitaire d'urgence. Des dons qui ont été réalisés par 70 entreprises françaises.