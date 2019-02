JPMorgan se revendique "banque citoyenne"

publié le 06/02/2019 à 10:56

JPMorgan vient de fêter ses 150 ans de présence dans l'Hexagone. A l'époque, le fondateur de la banque est venu en France pour financer l'effort de guerre contre la Prusse. Après la première guerre mondiale, JPMorgan a également trouvé des investisseurs pour contribuer à reconstruire le pays.



Aujourd'hui, JPMorgan a décidé d'investir 26 millions d'euros en Seine-Saint-Denis. Une annonce faite le 7 novembre, juste avant le mouvement des "Gilets Jaunes".

"Nous considérons que nous devons être une banque citoyenne. On estime que nous avons intérêt à réduire les inégalités sociales dans un pays", explique Kyril Courboin, le directeur général de JPMorgan France, au micro de Christophe Pacaud et Jean-Baptiste Giraud d'EconomieMatin.fr.

"Cet argent va être uniquement dédié à de la réinsertion professionnelle. Nous allons essayer de lutter contre le décrochage scolaire, contre les inégalités sociales, et notamment la discrimination à l'emploi, et pour cela, nous le faisons via des associations, dont les Compagnons du Devoir."

"Nous voulons être un catalyseur, que tout le monde nous suive"

"Si on veut démultiplier l'effort, il faut digitaliser les programmes de formation. On a proposé aux Compagnons du Devoir de digitaliser leurs formations. Nous voulons être un catalyseur, fédérer les gens, fédérer l'État, les collectivités, et les grandes familles. Qu'elles se disent, on va suivre JPMorgan, s'ils mettent 500.000 euros quelque part, on va le faire aussi".



