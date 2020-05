Impôts : plus que quelques jours pour déclarer ses revenus

publié le 26/05/2020 à 06:03

C'est une tâche dont beaucoup préféreraient se passer. Pourtant, malgré la crise de la Covid-19, la déclaration des revenus à l'administration fiscale reste obligatoire en 2020, qu'elle soit faite sur papier ou en ligne. Les habitants de la zone 1 (départements 1 à 19 et non-résidents) ont jusqu'au jeudi 4 juin minuit pour faire leur déclaration en ligne.



Les habitants de la zone 2 (départements 20 à 54) ont quatre jours de plus, jusqu'au lundi 8 juin. Le reste de la France (départements 55 à 976) a lui encore un peu plus de deux semaines pour faire sa déclaration en ligne, puisque la date limite est fixée au jeudi 11 juin 2020.

Pour les personnes qui ont reçu une déclaration papier, la date limite de dépôt est fixée au 12 juin. Seuls sont concernés les contribuables qui ont rempli une déclaration papier l'an dernier.