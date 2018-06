publié le 08/06/2018 à 12:41

Et si emprunter de l'argent ne vous coûtait plus un centime, voire même... Vous rapportait ? En mai 2018, les taux des crédits immobiliers ont encore reculé pour atteindre 1,46% en moyenne, selon les derniers chiffres de l'Observatoire Crédit Logement CSA. Ils n'avaient pas été aussi bas depuis février 2017.



Mais ce n'est pas tout : l'inflation, c'est-à-dire la hausse générale des prix, a été de 1,36% au cours du premier trimestre 2018, contre 1% en moyenne en 2017. Cette évolution s'explique notamment par la flambée des prix de l'énergie et des produits alimentaires, qui font grimper les prix à la consommation.

Or, la question de la hausse des prix est essentielle à prendre en compte pour évaluer ce que vous coûtera réellement votre emprunt immobilier. Si le bien que vous achetez prend 1,36% de valeur supplémentaire en un an, vous perdrez moins d'argent que s'il ne prend que 1% de valeur supplémentaire. En d'autres termes, la hausse générale des prix absorbera une partie plus importante des intérêts que vous devez à votre banque.



Des taux d'intérêt réels bientôt négatifs ?

C'est d'ailleurs en prenant en compte l'inflation que l'on calcule le taux d'intérêt réel. En mai dernier, celui-ci était de 0,13%, soit son niveau le plus bas depuis... au moins 11 ans !



Et si l'inflation continuait de grimper dans les mois à venir ? Dans ce cas, les taux d'intérêt réels pourraient atteindre zéro, voire devenir négatifs. Pour les emprunteurs, il s'agirait d'une véritable aubaine puisqu'ils pourraient gagner de l'argent alors qu'ils contractent un emprunt.



Le mécanisme est similaire : admettons par exemple que l'inflation tourne désormais autour de 2%. Cela signifie que le prix de votre bien augmente lui aussi mécaniquement de 2%. Si le taux d'intérêt de votre emprunt a été fixé à 1,46%, alors les intérêts que vous remboursez chaque mois ne compensent plus intégralement la hausse du prix de votre bien. Chaque mois, votre emprunt vous rapporte un peu d'argent.



Politique de la BCE et demande immobilière en baisse

Réjouissante pour les emprunteurs, cette perspective dépend également d'un second paramètre : il faut que les taux d'intérêts restent aussi bas qu'actuellement. Or cela devrait être le cas dans les mois à venir. Ce phénomène a plusieurs explications : d'une part, la politique de la Banque Centrale Européenne (BCE), qui tire les taux d'intérêts vers le bas. D'autre part, la concurrence accrue entre les banques française qui veulent attirer de nouveaux clients, alors que la demande en biens immobiliers stagne dans l'Hexagone.