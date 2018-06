publié le 27/06/2018 à 20:10

La première place ne va pas vous surprendre... Mais certaines des dix villes aux loyers les plus élevés de France sont inattendues. La Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim) publie ce mercredi 27 juin son classement de l'Observatoire statistique des locations (Oslo) pour la période du premier trimestre 2018.



Le trio de tête de ce classement dévoilé par Le Parisien surprend dès la deuxième place. Si Paris remporte largement la première place, avec un loyer s'élevant à 18,4€ le mètre carré pour le loyer médian (779 euros par mois pour un studio), la ville de Nice arrive deuxième avec un loyer médian à 495 euros mensuels pour un studio. Derrière elle, Lyon, à 460 euros par mois pour un même logement.

La ville de Bordeaux (453€) se classe quatrième, échappant au podium diabolique des loyers les plus chers, tandis qu'une inflation notable de son immobilier en 2016 et 2017 pouvait laisser penser à une entrée plus haute dans ce classement. Dans la deuxième partie de cette liste, la cinquième place revient à la capitale du Nord. Lille (431€) devance Toulon (408€) et Grenoble (397€).

La deuxième ville de France en termes de densité, Marseille, arrive seulement en septième position, avec un loyer médian à 393€ mensuels pour un studio. La cité phocéenne devance Nantes (387€) puis la ville de Toulouse (380€) qui vient clore ce top dix.