GPL : pourquoi ne pas se laisser tenter ?

publié le 13/01/2020 à 00:59

85 centimes d'euros le litre, alors que le prix de l'essence grimpe à la pompe, le GPL revient en force en ce début d'année, avec de nouvelles offres de constructeurs comme Dacia qui lance plusieurs modèles dont le Duster et le Sandero, une des voitures les plus vendues en France.

Ces deux modèles sont actuellement présentés au salon de l'auto de Bruxelles. Le Duster GPL est au même prix que la version essence, à savoir 12.490 euros. Fiat propose aussi plusieurs modèles GPL.

Cela fait baisser les émissions de CO2 de l'ordre de 20 %, vous pouvez circuler dans les centre-ville parce que vous bénéficiez de la vignette Crit'air 1. Le tarif à la pompe est lui aussi attractif : il est presque deux fois moins cher que le SP 98.

Pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit un gros succès. On ne parle que de l'électrique. Il souffre toujours d'une mauvaise réputation. Une légende urbaine veut que les parking soient refusés aux véhicules GPL, c'est totalement faux. Enfin, il n'y a plus d'aide, pourtant le GPL est une alternative intéressante.

D'autant qu'il n'y a pas de risque de tomber en panne : vous pouvez rouler en essence quand ça vous plait ou en GPL, il y a deux réservoirs. Malgré tout, sur les 14 millions de véhicules de GPL en Europe, il n'y en a que 260.000 en France.