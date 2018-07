Vignettes Crit'Air : vers un durcissement des contrôles

publié le 30/10/2017 à 01:40

61 PV depuis juillet. Au premier regard, il serait tentant de conclure que les automobilistes parisiens ont bien intégré et respecté la nouvelle réglementation Crit'Air, cette pastille classant les véhicules en fonction de la pollution qu'ils génèrent. Pourtant, la réalité est un brin différente. De nombreux automobilistes n'ont toujours pas commandé leur vignette, en toute connaissance de cause. Et le faible taux de verbalisation ne les y encourage pas, comme en atteste une série de témoignages sur le site internet du Parisien.



Les autorités ont conscience du problème, et la solution pourrait arriver prochainement : "La Préfecture de police réfléchit actuellement, en lien avec la ville de Paris, à un système de contrôle automatisé".

Une réflexion confirmée par la ville de Paris, qui songe à un système de contrôle vidéo des vignettes aux entrées de la capitale. "Ce n'est pas pour demain", nuance-t-on à l'Hôtel de ville. En cause, la complexité du dispositif qui nécessite le déploiement de caméras, capables de lire les plaques d'immatriculation et la couleur de la vignette. Complexe, et onéreux. Dans un premier temps, ce sont donc des moyens humains qui vont être mobilisés. 1.600 agents de surveillance de Paris vont être déployés à compter du 1er janvier 2018.