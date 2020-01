Factures impayées : un gérant a peur pour sa boîte, on lui doit 96.000 euros

publié le 20/01/2020 à 09:20

David est gérant d’une entreprise de transports de marchandises. Depuis le 1er octobre 2017, il met à disposition deux tracteurs routiers et ses chauffeurs à un client professionnel. Pour ces prestations, il est payé 1,15€ par kilomètre. Les 15 premiers mois, tout se passe bien. Mais, à partir de janvier 2019, les choses se gâtent. Comme David peine de plus en plus à percevoir ses règlements, il finit par retirer l’un des véhicules, le 31 mai 2019.

La situation ne s’améliore pas davantage par la suite. Car, dès la fin juin, son client n’honore plus aucune de vos factures ! David ne comprend pas, d’autant que tous les kilomètres parcourus sont bien validés chaque mois par son client par retour de mail. En revanche, malgré de multiples relances et mises en demeure, la direction ne prend même pas la peine de lui répondre. Aujourd’hui, il s’en remet à RTL pour récupérer les 96.188€ TTC (sans compter le mois de janvier) qu’on lui doit à ce jour.

Pour lui, qui gère une entreprise de 11 salariés, la situation devient catastrophique. Il ne parvient plus à régler vos factures en temps et en heure. Et si rien ne bouge, il pourrait rapidement être dans le rouge.



Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoigner ou soumettre votre cas : le facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr