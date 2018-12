Les batteries, un défi européen

publié le 20/12/2018 à 09:42

C’est probablement le dossier industriel le plus sensible des prochaines années. Les paramètres sont simples : 40% de la valeur d’une voiture électrique est dans sa batterie, l’Europe est encore le constructeur dominant de l’industrie auto traditionnelle et elle est un acteur mineur dans les véhicules à énergie nouvelle. Enfin, si elle n’électrise pas rapidement sa stratégie, elle ne sera plus qu’un petit sous-traitant des fabricants de batteries asiatiques ou américains. Une séquence, qui, si elle n’est pas corrigée, menacerait ce qui est encore et pour longtemps la principale industrie du vieux continent et son principal employeur.



Si nous ne sommes pas totalement absents dans ces technologies, nous sommes à la ramasse, et industriellement, nous sommes absents. Technologiquement pas conquérants. Économiquement aveugle : ce marché est estimé à 250 milliards d'euros dès 2025.

On peut toujours se raccrocher aux 5 projets d’usines de cellules en préparation. Sauf que 4 d’entre elles sont sous pavillon asiatique et que globalement ces unités n’auront même pas la capacité de production du seul américain Tesla, une entreprise qui a découvert l’automobile il y a 15 ans à peine.

Une solution : unir ses forces

Mais comment l'Europe peut-elle redresser la barre ? En unissant ses forces. Construire des usines de batteries mobilise des milliards. Hors de portée pour un pays seul. Possible dans le cadre d’une grande alliance. C’est le projet que les ministres allemands et français de l’économie développé cette semaine à Paris. Les deux pays sont prêts à mettre deux milliards d'euros pour lancer cette industrie sur une grande échelle. De quoi motiver les acteurs car à défaut de l’esprit de conquête, les compétences existent.

Les plus

La hausse des taux d'intérêts se confirme aux États-Unis et va très rapidement traverser l'Atlantique donc si vous avez des emprunts immobiliers en vue, c'est le moment. Thermomix, la star des robots cuiseurs n'arrive plus à faire bouillir sa marmite, victime d'une concurrence accrue.

La note du jour

14/20 à l'usine Smart de Moselle. Elle va recevoir un 0,5 milliard d'euros pour se consacrer exclusivement à l'électrique dans les 5 années qui viennent. Et elle construira surtout la première Mercedes jamais construite en France.