publié le 19/02/2019 à 22:07

Dans un climat économique plutôt morose, un secteur se porte bien, et même très bien, c'est celui de la franchise. La fédération qui le représente revendique 75.000 points de vente partout en France. Ils ont réalisé plus de 62 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2018, un résultat en hausse de 4,12 % par rapport à 2017.



Pourtant "la progression n'a pas été aussi rapide qu'en 2017, puisqu'elle était de 8 %, mais nous sommes tout de même satisfaits d'être sortis fin décembre avec une prise de part de marché finalement, puisque le commerce en général est étal [en France en 2018 NDLR] et la franchise a progressé de 4 %." rappelle Chantal Zimmer répond aux questions de Christophe Pacaud et Jean-Baptiste Giraud d'EconomieMatin.fr.

Une conséquence de l'impact des manifestations des "gilets jaunes" en fin d'année dernière ? "C'est peut-être ce qui a fait la différence entre 2017 et 2018, mais nous sommes dans l'hypothèse, ce sont des suppositions, nous n'avons pas de chiffres précis".

En France, 90 % des franchises créées sont d'origine française

À noter qu'en France, contrairement aux idées reçues "90 % des concepts de franchises qui se développent sont français" rappelle Chantal Zimmer. "C'est une exception culturelle, sur des niches bien françaises".



Conséquence les franchisés ont créé plus de 80 000 emplois en 2018, le secteur emploie donc désormais 700.000 personnes en France. "Chaque franchisé crée en moyenne 7 à 8 emplois lorsqu'il ouvre un commerce en franchise".

Retrouvez Armelle Lévy, Christophe Pacaud et Jean-Baptiste Giraud pour un rendez-vous 100% économie dans RTL Grand Soir.