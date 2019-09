publié le 19/09/2019 à 10:29

Employer une personne à domicile pourrait ne plus permettre aux ménages les plus aisés d'avoir droit à un crédit d'impôt. Certains députés de la majorité y réfléchissent.

20% des foyers les plus aisés sont dans le viseur. Les députés de l'aile gauche de la République En Marche, Emilie Cariou et Benjamin Dirx, espèrent récupérer 400 à 500 millions d'euros, en supprimant cet avantage pour les plus riches et en distinguant également les métiers concernés : coach sportif, jardinier, secrétaire... Actuellement, leurs employeurs bénéficient jusqu'à 50% de crédit d'impôt. Cela pourrait s'arrêter dès l'année prochaine si ces députés parviennent à répondre à plusieurs questions.

Premièrement, qui sont ces métiers qui bénéficient du dispositif ? Aucune statistique n'existe aujourd'hui. Ensuite, comment supprimer certains métiers sans que cela ne développe le travail au noir ? Et enfin : qui sont les plus riches ? Ceux qui gagnent 2.177 euros mensuels, selon l'Observatoire des inégalités. D'autres rapportent des chiffres différents.

Un dernier obstacle, politique cette fois, devra être surmonté puisque la majorité est divisée sur cette question. Des cadres LaRem estiment que ce crédit d'impôt doit continuer à bénéficier à tout le monde.