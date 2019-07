publié le 10/07/2019 à 11:53

D'ici 2020, le gouvernement va mettre en place une écotaxe de 1,50 à 18 euros sur les billets d'avion pour les vols au départ de la France (hors Corse et Outre-mer), a annoncé la ministre des Transports, Elisabeth Borne, mardi 9 juillet. La taxe devrait rapporter 182 millions d'euros par an. Objectif : investir dans des infrastructures de transports plus écologiques.

"On comprend pas du tout", s'insurge Laurent Magnin, PDG de XL Airways. "Le consommateur ne va jamais payer la taxe (...) car on est en concurrence totale. Nos prix depuis 10 ans sont à la baisse (...) donc la taxe n'est pas répercutée", indique-t-il. "On perd 1, 2, 3% de parts de marché par an parce qu'on a un gouvernement qui n'écoute pas la problématique de la compétitivité internationale", déplore-t-il.

S'il faut faire un effort pour l'écologie, il faut que ce soit "mondial", selon lui. "Le transport aérien va mal. Air France est la compagnie qui gagne le moins d'argent pour investir, pour se moderniser, pour répondre à la concurrence étrangère", rappelle-t-il.