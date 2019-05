Le déficit commercial de la France est au plus mal

publié le 08/05/2019 à 11:40

C'est un signal d'alerte pour notre économie ! Le déséquilibre entre nos exportations et nos importations s'élève pour le seul premier trimestre de l'année à 18,5 milliards d'euros. C'est un premier bilan qui n'a évidemment rien d'encourageant. L'envolée des prix du pétrole explique bien sûr en partie ces chiffres, mais en partie seulement. Du coup, même si les industriels sont optimistes sur les mois à venir, sur le fond, on ne voit rien qui puisse débloquer cette situation.



La guerre commerciale entretenue avec Donald Trump va également nous pénaliser, mais dans ce cadre, nos faiblesses ont au moins une vertu : nous ne sommes pas un grand pays exportateur. Donc si les échanges internationaux se contractent, nous ne seront pas en première ligne.

Cela dit, le Brexit d'une part, et le gros coup de mou en préparation outre Rhin, vont nous affecter. L'Allemagne est notre principal partenaire commercial, ce pays absorbe plus de 70 milliards de biens français chaque année et donc en conséquence, tout ralentissement de l'autre côté de la frontière, n'est jamais une bonne nouvelle pour l'équilibre de notre balance commerciale.

Les plus

149€, c'est en moyenne le chèque que recevront dès demain matin, les retraités dont la pension, oscille entre 1.300 et 2.000€ au titre du remboursement de la CSG.

La note du jour

5/20 à Porsche, la marque allemande de voitures de luxe et de sport va payer un demi milliard d'amende dans le cadre du scandale des moteurs truqués.