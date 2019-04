publié le 12/04/2019 à 09:40

On n’y croyait plus mais les collectivités territoriales se sont engagées avec succès dans une cure minceur. Selon Les Échos, elles affichent leurs premières économies. Les évaluations de la Direction générale des collectivités locales a déjà déniché plus d’un milliard d'euros d’économies.



Une performance qui signifie que globalement les 322 grandes collectivités ont stabilisé autour de 173 milliards d'euros le total de leurs dépenses de fonctionnement. Pour être franc, c’est une surprise. La compilation des données, qui n’est pas encore définitive, montre que le recul atteint 0,5%.

Ce recul peut paraître modeste mais les prévisions les plus optimistes affichaient, il y a encore six mois, une hausse de 1% minimum. Et surtout cela souligne le coup de frein par rapport au rythme traditionnel des dépenses engagées par les élus territoriaux, qui durant des années, augmentait en moyenne de 3%.

Les élus sont-ils devenus moins dépensiers ?

En tout cas dans leur immense majorité, ils ont moins dépensé qu'à l'accoutumée. Sur les 322 régions, départements, communautés d’agglo ou communes sous observation, seules une quarantaine ne vont pas respecter leur cahier des charges qui fixait à 1,2% la hausse de leurs dépenses de fonctionnent.



C’est un progrès très significatif puisque cela veut dire qu’à peine 10% de nos collectivités seront financièrement à l’amende. Pour certaines, comme les très fortunés Hauts-de-Seine, se sera sans douleur ni remord. Pour d’autres comme Toulon Métropole + 51% par rapport à l’objectif, le Centre-Val-de-Loire +12% ou la Nouvelle Aquitaine +8%, il y aura des pénalités en perspectives.

Le gouvernement va-t-il sanctionner les mauvais élèves ?

C’est dans le contrat. Mais au vu de la tendance qui dépasse certainement ses attentes initiales, il aura probablement le gourdin léger. D’autant plus moelleux que la grogne qui est montée des régions va tempérer sa rigueur.



Il faut par ailleurs, prendre en compte des évolutions structurelles comme l’engouement des Français pour de nouvelles villes de la façade atlantique, la poursuite des transferts de responsabilités principalement sociales vers les collectivités et les événements exceptionnels comme les inondations dans l’Aude ou les destructions commises par les "gilets jaunes" qui ont mobilisé des hommes et des moyens non budgétés.



En revanche, il ne faudrait pas dans l’euphorie oublier d’examiner si certains élus n’ont pas, grâce à d’habiles jeux d’écritures, habillé en dépenses d’investissement des frais de fonctionnement. Une pratique bien connue et beaucoup mieux maîtrisée que la bonne gestion.

Les plus

- Les entreprises projettent 350.000 recrutements de plus en France en 2019. Un plus haut depuis 10 ans, mais qui devrait aussi souligner un problème structurel : le manque de main-d'oeuvre disponible ou qualifiée.



- La production de vin n'a jamais été aussi fournie dans le monde. Cette année, si on veut de gros volumes, il faudra aller en Italie. Et si on veut de la qualité, on restera en France.

La note du jour

Un 13/20 collectif aux entreprises françaises. Elles sont les championnes d'Europe de l'actionnariat salarié. 5% de l'ensemble du capital des sociétés appartient à ses employés.