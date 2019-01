Comment l'État dépense son budget ? Olivier Mazerolle casse les idées reçues

publié le 18/01/2019 à 21:05

De tous les thèmes inscrits dans le grand débat, ce sont évidemment les questions sur la fiscalité, les dépenses publiques, le pouvoir d'achat et la protection sociale qui intéressent le plus. Ce n'est pas vraiment une surprise car ces questions portent sur les problèmes concrets de la vie quotidienne, mais ce sont aussi les thèmes qui divisent le plus les Français.



Suivant la catégorie sociale à laquelle ils appartiennent, ils n'ont pas la même vision des impôts et finalement tout le monde se demande quelle sera la facture de la crise actuelle. Comment on va la payer ? En faisant des économies ? Et si oui, au détriment de qui ? Ou bien en augmentant les impôts et si oui, au détriment de qui ?

Avant la réponse, il est intéressant de connaitre l'état des lieux. À cet égard, le ministère de l'Économie et des Finances a établi une fiche plus qu'intéressante. Au lieu de parler des milliards dans lesquels on se noie, le ministère nous propose de faire comme si l'État était un ménage qui disposerait d'un budget mensuel de 1.000 euros et de voir comment ils sont utilisés.

Eh bien c'est édifiant. Sur 1.000 euros, la France en dépense 575 pour la protection sociale, 268 pour les retraites et 191 pour l'Assurance maladie. D'autres prestations qui font fantasmer, comme le chômage ou le RSA, se situent loin derrière avec 35 et 22 euros. Hors protection sociale, le premier poste de dépenses, c'est celui de l'Éducation nationale avec 96 euros. Loin, très loin des 268 euros du coût des retraites.