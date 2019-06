Déménagements : les bons conseils

publié le 21/06/2019 à 09:20



Le cas de Pierre



En mars, Pierre sollicite à une société de déménagement. Il signe un devis de 2880 euros et verse un acompte de 864 euros. Le camion doit arriver chez lui, le 28 mars au matin. Mais le jour J, personne ne vient. Quand il appelle le déménageur, celui-ci lui dit qu’il s’est fait arrêter par la gendarmerie parce que le camion était en surcharge. Il lui promet de venir l’après-midi même. Comme personne n’est là à 17h, il le rappelle. Le professionnel lui dit que le camion est en route et qu’il sera là le lendemain vendredi à 14h. Le lendemain, toujours personne ! Cette fois, il affirme qu’il est en panne et repousse au lundi ! Pierre a l’impression qu’il se moque de lui, il refuse et lui demande le remboursement de son acompte. Il accepte au téléphone. Pierre envoie son RIB immédiatement, mais ne voit pas d’argent arriver sur son compte. Il relance le professionnel par courrier recommandé le 15 avril, à une adresse qu’il a lui-même communiquée. Mais le courrier revient non distribué (destinataire inconnu à l’adresse). Maintenant, quand il appelle, le professionnel lui raccroche au nez.

