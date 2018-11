publié le 09/11/2018 à 14:46

Papier journal, mobilier en bois... Et si les produits qui font le plus de mal aux forêts n'étaient en fait pas ceux qu'on croit ? Une étude publiée par WWF et l'ONG Envol Vert le 8 novembre se penche sur ce qui contribue le plus dans nos achats de tous les jours à la déforestation en Amérique du Sud.

Et ses conclusions sont surprenantes : finalement, le papier ou les meubles que nous achetons sont plutôt faits avec du bois qui pousse en Europe. En réalité, ce qui contribue le plus à détruire l'Amazonie, c'est quand nous achetons... des œufs et du poulet.



La plupart des poules françaises sont en effet nourries au soja brésilien. Or pour le cultiver, on coupe des arbres. "C'est un soja produit en Amérique du Sud, donc on coupe des forêts, des savanes arborées. Ensuite ce soja est exporté en France, il est transformé en tourteaux, qui rentrent dans la composition de l'alimentation animale de nos élevages", explique Boris Patentreger, de l'ONG Envol Vert.



Deux fois la taille de la Bretagne

On coupe aussi des forêts pour élever des vaches qui donnent le cuir de nos chaussures, pour produire le cacao de nos chocolats, ou encore l'huile de palme qui fait rouler nos voitures. "C'est un peu comme si, sur ces cinq dernières années, la France avait déforesté l'équivalent de deux fois la Bretagne, soit 5 millions d'hectares à travers le monde", rapporte Arnaud Gauffier, porte-parole du WWF.



Pour lutter contre la déforestation importée et inciter les industriels à s'approvisionner de façon plus responsable, le gouvernement va annoncer un plan dans les jours à venir.