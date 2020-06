Déclaration de revenus 2020 : le nombre d'appels à impôts service a doublé

publié le 11/06/2020 à 07:49

La campagne 2020 de déclaration de revenus 2019 en ligne s'achève ce jeudi 11 juin à minuit pour les départements qui vont de la Meuse (55) à Mayotte (976). Pour les potentiels retardataires, il leur sera possible de remplir la version papier jusqu'à vendredi. Dans cette dernière ligne droite, un peu plus de 20 millions de déclarations en ligne ont déjà été validées, contre 23 millions à la fin de la campagne l'an dernier.

En raison du contexte sanitaire, le nombre d'appels passés au numéro impôts service (0809 401 401) a plus que doublé au cours de cette campagne 2020 de déclaration. En effet, selon nos informations, 2,5 millions d'appels ont été adressés aux impôts depuis le 20 avril, soit presque autant que lors d'une année complète.

Ce constat s'explique évidemment par le confinement et la fermeture des centres de finances publiques tandis que les accueils sur rendez-vous étaient disponibles uniquement après le 11 mai et qu'en cas de grosses difficultés. Lors de cette campagne, les principales questions ont porté sur la modification de son taux de prélèvement à la source et la correction de sa déclaration automatique de revenus, qui est la nouveauté de cette année.



À quelques heures de la date limite pour déclarer ses revenus, la Direction générale des Finances publiques note une différence de 3 millions de déclarants en ligne en moins par rapport à l'an dernier et attend donc plus d'un million de déclarations rien que ce jeudi 11 juin.