Voitures neuves : en un an, le prix a grimpé de 890 euros

publié le 08/06/2018 à 23:16

Le prix des voitures neuves ne cesse de grimper, selon une étude publiée par l'Argus. Il faut désormais débourser 26.717 euros pour acheter un modèle récent, soit une hausse de 3,4% en un an. Autrement dit un bond de près de 890 euros. Et hélas pour notre portefeuille, c'est une hausse continue depuis 7 ans.



Le succès des SUV expliquent en partie cette inflation. Les ventes cartonnent : +33% en an, mais les prix aussi. En moyenne un SUV se négocie à plus de 32.000 euros soit près de 5.000 euros de plus qu'une berline classique. Alors forcément quand l'acheteur passe d'une Clio à un Captur ou d'une 308 à une 3008 ça fait grimper l'addition. La palme revient aux SUV de luxe, là la différence grimpe à 21.000 euros de plus qu'une familiale.



Il y a aussi le boom des locations avec options d'achat, qui représentent désormais plus d'une transaction sur sept dans le neuf. En payant un loyer mensuel, le client a tendance à se laisser tenter par un véhicule plus haut de gamme donc au final plus cher.

Toutefois, si l'on compare avec le temps nécessaire pour acheter un modèle là on balaie quelques clichés. Exemple en 1981 il fallait plus de 6 mois de salaire pour acheter une R5. Aujourd'hui pour une Clio c'est à peu près 4 mois. Certes, ce ne sont pas les mêmes modèles, mais cela donne une idée. D'autant que les voitures sont plus confortables, mieux équipées. Le bon technologique est impressionnant.



Plus que le prix d'achat, c'est le coût d'utilisation qui grimpe. Ainsi le tarif des réparations a plus que doublé en 30 ans, le prix des pièces détachées a explosé. Sans parler de la taxe sur les carburants. La voiture c'est le 3e poste de dépense des ménages de l'ordre de 15%, juste derrière l'alimentation et le logement.



Le prix moyen de la voiture d'occasion en France s'établit à 15.590 euros. Là aussi ça grimpe. Même si la hausse est moins sévère : + 2,7% soit 480 euros de plus en un an.

La cerise sur le capot :

À la boite automatique, dont le succès se confirme en France mois après mois. Aujourd’hui, près de 30% des voitures neuves vendues dans l’hexagone sont des boîtes auto, c’était moins de 8% au début des années 2000.