Automobile : l'impact de la rouille sur la sécurité des voitures

publié le 02/06/2018 à 11:40

Toutes les voitures neuves, pour être vendues et homologuées, doivent être certifiées par le crash-test Euro-NCAP. Ce label sert à crédibiliser les capacités de sécurité des nouveaux véhicules. Mais qu'en est-il de la sécurité des voitures ayant passé le test il y a 15 ans ? L'organisme suedois Vilagama s'est penché sur la question et a étudié l'impact de la rouille et la corrosion sur les voitures. Pour la première fois, des crash-tests ont été réalisé sur des modèles d'occasions.



Le laboratoire dans lequel les tests ont été réalisé a utilisé les mêmes règles de sécurité qu'à l'époque de la mise en circulation des véhicules testés, à savoir une Mazda 6 de première génération de 2003 et une Golf de 2004.

À première vue, les deux voitures sont bien entretenues. Mais à regarder de plus près, pour des voitures de quinze ans à peine, la présence de corrosion est importante et les conséquences sont assez alarmantes. La résistance de la Golf est clairement altérée, pire, c'est la structure même du véhicule qui a bougé lors du test. Dans la Mazda 6, le siège conducteur s'est tourné vers la vitre et le mannequin s'est cogné la tête contre le montant central.

En conclusion des tests, la Mazda 6 n'obtient plus que 18 points contre 26 en 2003 au test Euroncap. Après tout le sel déposé sur les routes cet hiver, un nettoyage des véhicules ne sera pas de trop.