Coronavirus : y a-t-il plus chômeurs inscrits à Pôle emploi ?

publié le 16/04/2020 à 11:29

Assiste-ton à une forte augmentation du nombre de chômeurs inscrits à Pole Emploi ? En fait, il y a eu un gros pic d’inscription au cours de la troisième semaine du mois de mars, juste après les annonces de confinement (+30% d’inscrits par rapport à la même semaine il y a un an).

Depuis, pour la fin mars et le début du mois d’avril, c’est vrai que les nouvelles inscriptions restent nombreuses, a priori surtout des fins de CDD, des contrats non signés, non renouvelés.



C’est bien plus qu’en temps normal, mais ce n’est pas non plus la ruée sur Pôle emploi. C’est ce qui est dit au ministère du travail, où on insiste sur une comparaison frappante.

En France, on compte certes plusieurs milliers d’inscrits au chômage par semaine, mais en parallèle aux Etats-Unis, c’est cinq millions en moyenne tous les sept jours. Vingt millions sur un mois donc. C’est comme si tous les salariés français perdaient leur travail, toute la France licenciée, en un mois. Ce n'est certes pas très scientifique, mais ça donne une idée, des ordres de grandeur.