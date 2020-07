Conforama racheté par But : tous les emplois sauvés

publié le 08/07/2020 à 21:54

Ce mercredi 8 juillet a été marqué par deux bonnes nouvelles sur le front économique, malgré la litanie des plans sociaux liés à la crise du coronavirus. Plus de 2.500 emplois vont être sauvés par le groupe Beaumanoir, qui s'apprête à reprendre la quasi-totalité de l'activité mode de l'enseigne La Halle tandis que Conforama, le spécialiste de l’ameublement, va être racheté par Mobilux, la maison mère de son concurrent But.

Concernant cette dernière, les représentants syndicaux ont accueilli la finalisation de cet accord avec beaucoup de soulagement : "C'est une très bonne nouvelle pour les salariés et la pérennité de Conforama France" indique Mouloud Hammour, secrétaire du CSE Conforama qui représente Force Ouvrière, ajoutant qu'"il était temps qu'on tourne la page".

Le syndicaliste se satisfait que "l'accord ne prévoie aucune suppression de postes et reprenne la totalité des établissements de Conforama France". 165 magasins sont donc sauvés par cet accord, tout comme l'emploi des 6.300 salariés du groupe. Néanmoins, les représentants du personnel restent vigilants car ils craignent une probable fusion des sièges de But et Conforama, qui pourrait entraîner à l'avenir des suppressions d'emplois.