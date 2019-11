publié le 16/11/2019 à 13:30

Ca valait le coup de se battre. Les salariés de Conforama ont amélioré leur condition de départ. 1.900 postes sur 9.000 vont être supprimés mais la direction ne voulait pas verser plus de 7.000 euros de prime de licenciement aux employés les plus anciens. Les syndicats se sont mobilisés et les partants pourront empocher jusqu'à 20 fois plus.

"C'est une très très bonne chose pour les salariés de Conforama et pour nous tous d'ailleurs. La mobilisation a payé. Cette crise dure depuis beaucoup trop longtemps. Il était temps parce qu'on arrivait à un point de tensions où on était au bord de la rupture", déclare Mohamed Chadli, délégué CFE-CGC de l'entreprise.

"Le fait que la direction accepte d'accorder 1,1 mois de salaire par année d'ancienneté et relever le plafond à 140.000 euros c'est une bonne chose. C'est-à-dire que des gens qui ont un petit salaire ne vont pas se retrouver sans rien, à quitter l'entreprise avec 4.000 ou 5.000 euros", dit-il soulagé.

L'enseigne Conforama, détenue par le groupe sud-africain Steinhoff, va fermer 32 magasins à travers la France dans le cadre d'un plan de "transformation profonde et nécessaire".