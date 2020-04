publié le 25/04/2020 à 10:18

Grosse amertume du côté des fleuristes : cette année, le 1er mai se fêtera sans eux. Impossible d’ouvrir leurs magasins pour vendre leur muguet à cause du confinement. Le ministre de l’Agriculture Didier Guillaume a été clair : il n’y aura pas d’exception.

Une décision difficile à accepter pour les professionnels comme Valérie à Rouen. Elle est écoeurée. "C’est inimaginable, réagit-elle au micro de RTL. Une fête de muguet qu’on manque chez un fleuriste, je ne peux pas vous décrire… J’en n’ai pas dormi de la nuit ! De voir que les fleuristes avaient interdiction de vendre du muguet et que c’était les tabacs ou les boulangeries qui avaient le droit, et que les jardineries sont ouvertes… On peut pas être satisfaits de ça."

En temps normal, 31% des brins de muguet sont achetés chez un fleuriste. Là, forcément ce sera beaucoup moins pour Sophie, fleuriste à Nice, qui ouvrira tout de même sa boutique cannaise le 1er mai. Sa stratégie ? Contourner l'interdiction en proposant un service drive : "les clients pourront venir à des horaires précis pour venir chercher leur commande".