Comment Renault solde les années Carlos Ghosn

Après avoir fait l’autruche et même intrigué par sa passivité, le conseil d’administration du constructeur français Renault frappe tous azimuts contre Carlos Ghosn et tape du poing sur la table. Au portefeuille d’abord où sa fameuse retraite chapeau annuelle de 777.000 € ne lui sera pas versée. Les conditions pour que l’ancien dirigeant en bénéficie à vie ne seraient en effet plus réunies. M. Ghosn ayant quitté ses fonctions avant l’âge légal de la retraite.



Or ce type de gratifications ne peut être assumée que si, et uniquement si, le dirigeant quitte la société au terme d’une carrière complète dans l’entreprise qui règle la facture. Pour montrer leur niveau de défiance, les administrateurs devraient par ailleurs recommander aux actionnaires, lors de la prochaine assemblée générale, de rejeter les 240.000€ de variable de son salaire annuel 2018.

Cette motivation s'explique par l’accélération des révélations. Très clairement, la nouvelle direction fait le choix de ne pas attendre les conclusions du procès de Tokyo pour trancher. Renault tire les conclusions des différentes enquêtes menées à Paris et Amsterdam.

Aucune réaction de Carlos Ghosn et de l'État

À Paris, on évoque des pratiques dissimulées et contestables autour de dépenses engagées par Carlos Ghosn. Plus grave, la justice française est saisie sur des versements au profit d’un concessionnaire Renault à Oman. Un distributeur automobile déjà dans le collimateur du procureur de Tokyo pour le volet Nissan de cette affaire. À Amsterdam, siège de l’Alliance Renault-Nissan, ce sont plusieurs millions d'euros qui poseraient problème quant à leurs destinations et leur intérêt pour le groupe.



Carlos Ghosn n'a pas encore réagi à ces nouvelles accusations mais son cabinet d’influence en France a fait savoir que son client nie toute malversation et donc tout détournement d’argent vers la société financière de son fils en Californie ou pour l’achat d’un super yacht. Son avocat souligne que la vérité judiciaire reste à faire.



L'État ne s’est également pas prononcé sur l'affaire même s'il possède 15% du capital. Mais ce dossier, après ceux du patron d’Airbus et de Technip, tombe à pic puisque la loi Pacte devrait intégrer un plafond dans l’attribution des retraites chapeau. Probablement pas plus de 30% des rémunérations de la carrière.

