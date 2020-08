publié le 20/08/2020 à 08:33

À la Une ce jeudi 20 août, la firme californienne Apple dont la capitalisation vient de passer les 2.000 milliards de dollars, à la bourse de New-York. Autant que toutes les entreprises du CAC40 réunies, autant que le PIB du Brésil ou de l'Italie...

Des chiffres qui font tourner la tête. Pourtant, l'épidémie avait obligé Apple à fermer ses boutiques et ses usines, et la perspective d'une récession avait même fait plonger son titre à Wall Street. Depuis, le titre a retrouvé des couleurs et a plus que doublé de valeur, profitant d'une vague d'euphorie autour des valeurs de la tech.

Apple est resté une incroyable machine à cash, Tim Cook a su renouveler la gamme d'appareils, les iPhones en particulier. Et sa dernière invention, les AirPods ont fait un véritable carton. Apple a aussi réussi à développer une activité de services dans les paiements ou le streaming. Autre idée de génie : la marque a annoncé diviser la valeur de son action par 4 pour la rendre plus accessible aux particuliers américains. L'effet en bourse a été immédiat.