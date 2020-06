Chaleur : les ventes de climatiseurs explosent

publié le 25/06/2020 à 10:37

Avec les températures très élevées de ces derniers jours, les vendeurs de climatiseurs se frottent les mains.

Si vos besoins d'air frais sont temporaires, mieux vaut investir dans une climatisation mobile : en un bloc avec une gaine qui sort par votre porte ou votre fenêtre, les modèles varient entre 300 et 600 euros dans la grande distribution.

Mais pour un usage plus régulier toute l'année, "il vaut mieux investir un peu plus avec des appareils entre 1.000 et 2.000 euros. Il s'agit d'appareils 'Split' c'est-à-dire, un appareil fixé sur le mur avec un moteur situé à l'extérieur de chez vous", conseille Morgan Bourven de l'UFC-Que Choisir. Ce système est en effet moins bruyant et six à sept fois moins consommateur d'énergie que les climatisations mobiles.

Mais dans les deux cas, gare aux arnaques et au prix d'achat, prévient-il : "Par exemple l'année dernière on a vu un appareil qui est passé de 650 à 950 euros en trois jours. Pour les climatiseurs fixes, il ne faut pas hésiter à faire plusieurs devis car les prix sont libres donc certains n'hésiteront pas à gonfler les prix s'il fait un peu chaud".

Les factures d'électricité vont elles aussi subir un coup de chaud, affirme Xavier Pinon co-fondateur du comparateur Selectra : "Pour un ventilateur on est de l'ordre de quelques euros en plus répartis sur l'été. Sur un climatiseur, en l'utilisant quatre heures par jour, on est entre 100 et 300 euros de surcoût sur l'été."