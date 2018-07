Les bons conseils pour bien faire réviser sa climatisation

publié le 14/07/2018 à 08:47

Beaucoup d'automobilistes profitent des grands départs d’été pour faire réviser leur climatisation. D’autant plus que la plupart des garages proposent des promos estivales. Mais combien coûte l’entretien de la clim auto ?



Le site spécialisé Vroomly a calculé le coût moyen des opérations les plus courantes liées à l’entretien de la climatisation. Résultat : tous types de garages confondus, il faut compter en moyenne 70 euros pour une recharge en gaz réfrigérant et 112 euros pour un entretien complet. La bonne nouvelle : c'est le bon moment pour effectuer cette opération. En effet, actuellement de nombreuses promotions sont proposées par les réseaux et permettent de faire baisser la facture. Les réductions sont de l’ordre de 12% en moyenne dans les plus grands réseaux.

Et toujours selon cette étude, c'est dans les centres autos que la facture est la moins salée. Près de 20% d'économie. Car c'est vrai que l'équipement nécessaire pour l'entretien des clims est très couteux pour un petit garage, en plus ces centres sont situés en dehors des centres-villes et ils optimisent au maximum le remplissage de leur atelier.

Le bon réglage est environ 5°C en dessous de la température extérieure

Toutefois, les tarifs devraient grimper. Avec notamment, + 55 % d'augmentation ces deux dernières années. Et cela ne va pas s'arranger. En cause un règlement européen qui prévoit le retrait progressif des gaz réfrigérants les plus polluants. Et notamment le plus utilisé le R134, présent sur plus de 32 millions de véhicules. Le gaz qui le remplace, le R1234 lui n'est utilisé que depuis 2013 et obligatoire que depuis à peine un an. Tous ces changements nécessitent pour les garages des investissements supplémentaires.



Le changement de filtre est recommandé tous les 15.000 à 20.000 km. Une clim qui a besoin d'être révisée présente plusieurs signes avant-coureurs : de l'air pas assez froid, de l'humidité avec une odeur de chien mouillé dans l'habitacle et surtout mal réglée elle fera consommer plus de carburant. Et attention, pousser la clim à fond peut faire consommer de 10 à 15% en plus soit 0,4 à 0,8 litres par 100 kilomètres. Le bon réglage est environ 5°C en dessous de la température extérieure.