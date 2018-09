publié le 13/09/2018 à 13:13

Tribal, géométrique, minimaliste ou de couleurs vives, le tatouage est très en vogue chez les jeunes depuis quelques années. Près d'un tiers des moins de 35 ans sont déjà passés sous l'aiguille d'un tatoueur et au total, 18% des Français sont tatoués. C'est presque deux fois plus qu'en l'an 2000.





Considéré comme une sorte de bijou cutané, le tatouage a été popularisé par les people et les sportifs. En parallèle, la profession a gagné en sérieux. Les tatoueurs reçoivent une formation obligatoire à l’hygiène, validée par le ministère de la Santé. On compte aujourd'hui en France près de 5.000 studios de tatouage.

Pour choisir l’endroit où l’on va se tatouer, il faut bien réfléchir et éviter par exemple le ventre et les cuisses, sujets aux variations liées au poids et à l’âge. Au niveau des bras, il faut faire attention aux frottement des vêtements et à l'exposition à la lumière du soleil. Pas de souci en revanche au niveau des pieds, des chevilles, du dos, des épaules et de la nuque.



Motifs tribaux ou petits motifs

Parmi les tatouages les plus demandés, on retrouve les indémodables motifs tribaux et les caractères asiatiques, mais la tendance actuelle est surtout aux petits motifs et aux traits fins, ainsi qu'au mélange entre éléments graphiques et réalistes. Si on change d’avis, effacer un tatouage est toujours possible, mais au prix de séances au laser longues, douloureuses et coûteuses. Il faut compter plusieurs centaines d'euros pour faire disparaître un tatouage.