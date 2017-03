publié le 04/03/2017 à 20:28

De la fleur aux œuvres d'art, le tatouage est sous toutes ses formes. Le week-end des 3, 4 et 5 mars, le Mondial du tatouage s'est installé pour la septième année consécutive dans la Grande Halle de la Villette à Paris. L'événement expose les plus grands noms du milieu. Plus de 420 tatoueurs français et internationaux sont présents. Des milliers de visiteurs sont venus arpenter les stands pour se faire tatouer ou bien simplement pour le plaisir des yeux.



Lors de ce voyage incontournable, authentique, mais aussi surtout bondé de visiteurs, presque tout le monde est tatoué. On se perd dans les allées et les balcons de la nef métallique et vitrée, en admirant la beauté des peaux encrées qui s'offrent à notre regard. Les tatoueurs exposent et revendiquent leur culture, leur sensibilité et leur graphisme.

Dans ce lieu monumental, c'est plus de 3.500 visiteurs qui sont attendus. Tous les ans, de plus en plus de personnes viennent venir admirer ce spectacle. Certains viennent même avant l'ouverture des portes, pour être les premiers à admirer l'espace et les événements du célèbre tatoueur et organisateur, Tin-tin. Au programme : expositions, concerts, foodtrucks... Tout est mis en œuvre pour rendre cet événement inoubliable.