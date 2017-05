Elle a créé des tatouages éphémères pour aider à se sentir mieux

publié le 10/05/2017 à 09:29

Ces petites attentions peuvent sauver des vies. Elles ont été imaginées par Francesca Timbers, jeune femme britannique, diplômée en psychologie. Après avoir souffert elle-même de dépression et d'anxiété, elle a décidé de venir en aide à celles et ceux qui doivent, comme elle, lutter au quotidien contre des troubles psychologiques. Son idée ? Des tatouages éphémères en forme de pansement et sur lesquels on peut lire des messages positifs tels que "crois en toi", "aime-toi", "prend soi de toi", "respire"...



"Parfois, c'est vraiment difficile de se lever le matin", a raconté Francesca au Huffington Post britannique, à l'occasion de la semaine consacrée à la santé mentale, au Royaume-Uni. C'est ce manque de motivation et cette solitude qu'elle tente de combler avec ses tatouages.

Une démarche que Francesca a d'abord entreprise pour elle. Lors de sa dernière année à l'université, l'étudiante commence à avoir de nombreux maux de tête. La jeune femme ne s'en inquiète pas jusqu'à ce qu'elle perde la vision de son œil gauche puis, progressivement, celle de son œil droit. Le diagnostique est alors sans appel : il s'agit d'une névrite optique, l'un des symptômes de la scléroses en plaque.

14.000 ventes dans 60 pays différents

Francesca tombe dans la dépression, fait des crises d'anxiété, songe même au suicide avant de décider "d'utiliser cette énergie et d'en faire quelque chose de positif", a-t-elle raconté. "Après avoir créé les produits pour moi-même, j'ai reçu de nombreuses demandes d'autres personnes, en particulier des femmes", ajoute-t-elle.



Vendus sur la plateformes Etsy, les produits de Francesca rencontrent le succès. Plus de 14.000 achats ont déjà été effectués. Le succès est international puisque les tatouages et autres messages positifs présents sur la plateforme ont été envoyés dans 60 pays à travers le monde et les remerciements sont nombreux sur la page de Francesca.



"Je me sens moins seule, connectée aux autres qui sont comme moi", a confié la jeune Britannique au site d'information. Preuve que les troubles psychologiques ne connaissent pas de frontières et qu'une véritable communauté s'est créée autour de la jeune femme.