publié le 22/08/2019 à 12:06

Après l'expérience avortée du hard discount, Carrefour va tenter de s'implanter dans le domaine du discount, c'est-à-dire la vente en petite surface de produits de qualité à des prix accessibles.

L'an dernier, le groupe avait en effet fermé tous ses magasins hard discount Dia, entraînant 1.200 licenciements. Il veut désormais monter en gamme en important un succès espagnol, Supeco. Tout est dans le nom : Super Economico. Le concept hispanique sera adapté à la clientèle, explique Carrefour.

Le distributeur va lancer deux magasins pilotes : les Carrefour Market de Valenciennes et Onnaing, dans le Nord, qui seront totalement relookés. Le but : proposer des produits de marque aux cotés de produits distributeurs, mais un choix réduit. 2.000 références seront vendues au lieu de 15.000 dans un Carrefour Market.

Plus de produits frais, le pain pétrit et cuit sur place

Il s’agit également de développer l'offre de produits frais, et de fruits et légumes. Le pain sera aussi pétrit et cuit sur place. Deux clientèles sont visées par cette nouvelle offre : les particuliers et les professionnels, comme les restaurateurs, qui pourront acheter en gros à des prix attractifs. Pour le non alimentaire, cela prendra la forme du "coin des bonnes affaires" avec les derniers arrivages.

Les magasins communiqueront via les réseaux sociaux et le client pourra interagir. Avec Supeco, Carrefour veut se placer sur le créneau de Lidl, le seul distributeur avec Leclerc à gagner des parts de marché.