Bricolage : les Français s'y mettent de plus en plus

publié le 19/04/2019 à 08:31

Ce week-end de trois jours peut être l'occasion de sortir la caisse à outils pour faire un peu de bricolage. Aujourd'hui, les Français ne se contentent plus d'acheter un petit marteau et une petite pince crocodile : ils vont vers le gros outillage. On rénove, on retape à tour de bras pour le plus grand bonheur du secteur.



L'an dernier, les Français ont dépensé 26 milliards d'euros en achats d’articles de bricolage, soit trois fois plus que pour le jardinage. Cet engouement s'explique par le plaisir et la nécessité. Plaisir pour la satisfaction de faire des choses qui nous concernent directement. Nécessité car les transactions immobilières dans l'ancien se multiplient, et poussent les bricoleurs à se lancer pour limiter les coûts.

Cela s'accompagne d'une autre tendance : la vente 100% internet de matériel de bricolage qui gagne chaque jour des parts de marché.

Des réseaux qui fédèrent

Les grandes enseignes de bricolage proposent quant à elles de plus en plus d'ateliers de formation et de tutoriels en ligne. Elles vont même plus loin : elles entretiennent des partenariats avec des autoentrepreneurs ou des professionnels en quête d'heures supplémentaires.



Ces derniers, qu'on surnomme les "jobbeurs", viennent donner un coup de main en cas de difficulté. Ces pros ou semi-pros sont fédérés sur des réseaux créés par les enseignes, comme Frizbiz pour Leroy Merlin ou Needhelp pour Castorama.



Les professionnels se raccordent eux aussi à de nouvelles plateformes de travaux en ligne, comme 360Travaux, IZI by EDF ou Travauxlib. Au moins 20% des artisans y sont déjà présents. Difficile maintenant d'expliquer qu'on ne peut pas réparer son robinet faute d'outillage.

Les plus

Danone a finalement mis la jeune entreprise Michel et Augustin dans son panier de marques.

Conséquence de la crise du sucre, Cristal Union envisage de fermer deux usines sucrières.

La note du jour

13/20 au fonds européen d'aide aux plus démunis, qui finance un tiers des repas des restos du cœur, soit 40 millions de repas par an.