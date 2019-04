publié le 19/04/2019 à 07:17

Le chiffre est à la Une de L'Humanité ce matin : 10.000 emplois ont été détruits l'an dernier dans la grande distribution. C'est justement l'objet d'une grève qui va perturber le fonctionnement des supermarchés ce vendredi et samedi. La CGT alerte sur la transformation du secteur au pas de charge. L'automatisation des caisses, par exemple, inquiète les salariés les plus précaires.



Dès ce matin, certains magasins seront bloqués. Ce sera le cas à Port-de-Bouc, dans les Bouches du Rhône. L'ambiance est délétère dans l'hypermarché, constate Franck Golin, délégué CGT. Chacun craint pour son poste, témoigne t-il, d'autant plus qu'en dix ans, le nombre de CDI est passé de 200 à environ 130. Selon ce dernier, aucun secteur n'est épargné : fermeture des bijouteries, automatisation des caisses, 530 cadres bientôt appelés à quitter l'entreprise. Le constat est alarmant.

Les salariés craignent pour leur avenir. Philippe, vendeur multimédia à Avignon, s'inquiète de voir des magasins transformés en "entrepôts", sans vendeurs. La Menace de la location-gérance des hypermarchés constitue une autre source d'anxiété : "Le repreneur conserve l'enseigne, tous les salariés sortent de l'entreprise Carrefour, et les quelques avantages qui venaient accompagner nos salaires au SMIC sont évaporés", confie Franck Golin, qui dénonce un "massacre social".

Ce matin, le personnel du magasin devrait bloquer l'entrée, afin d'expliquer aux clients l'objet de leur mécontentement.

À écouter dans ce journal

Procès Merah. Contrairement au premier verdict, la complicité d'Abdelkader Merah est reconnue par la justice. Les jurés de la Cour d'Assises spéciale de Paris ont estimé que le frère de Mohamed Merah lui avait bien apporté une aide active dans les attentats de Toulouse et Montauban au printemps 2012. Il est condamné est condamné à 30 ans de réclusion.



Rapport Mueller. Donald Trump s'estimait totalement blanchi dans l'affaire russe. Ce n'est pas si simple. La totalité du rapport Mueller, l'ex-patron du FBI, a été publiée hier.



Foot. Arsenal et Chelsea sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue Europe.