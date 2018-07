publié le 04/07/2018 à 13:14

Un "bon gratuit de 250 euros" pour fêter les 70 ans de l'enseigne E. Leclerc. Depuis plusieurs jours, les internautes ont pu tomber sur cette publication alléchante, partagée à de nombreuses reprises sur Facebook. Selon l'annonce, l'enseigne offrirait un chèque de 250 euros à tout le monde. Pour pouvoir en bénéficier, il suffirait de répondre à quelques questions (adresse mail, numéro de téléphone, adresse postale...).



Mais attention : ces bons d'achats sont en réalité une arnaque. Les escrocs utilisent la technique du phishing (ou hameçonnage) pour récolter des informations personnelles grâce au formulaire, sans pour autant offrir le fameux bon en échange. Cette collecte de données permet ensuite d'usurper l'identité de la personne piégée ou encore de revendre ces informations au marché noir.



Plusieurs indices éveillent les soupçons

De nombreux indices peuvent alerter sur le caractère frauduleux de ce message, à commencer par l'incohérence dans la date anniversaire des magasins Leclerc. La première enseigne Leclerc est apparue en 1949, elle fêtera donc son 70ème anniversaire en 2019 seulement.

Selon le site d'actualités 20 Minutes, l'adresse du site sur lequel la publication renvoie diffère de l'adresse officielle de Leclerc. Le ".com" de "e-leclerc.com" y est en effet remplacé par "com-bon.org". Enfin, le communiqué présente une syntaxe approximative ainsi que anglicismes, ce qui peut éveiller des soupçons.



Face à ces tentatives d'arnaques, l'enseigne appelle à la prudence. "Attention, des sites Internet, des emails, ainsi que des SMS reproduisant ou utilisant la marque et parfois le logo E. Leclerc circulent actuellement. Des appels téléphoniques usurpant l’identité du mouvement E. Leclerc nous ont également été signalés", indique l'entreprise dans sa FAQ.

"Nous vous demandons la plus grande vigilance lorsque vous faites face à de telles sollicitations car il s’agit de tentatives d’escroquerie", ajoute l'enseigne.