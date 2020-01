Baisse du taux du livret A : quelle conséquences pour les Français ?

publié le 16/01/2020 à 13:05

Il y a dix ans, son taux s'élevait à 4%, il atteindra seulement 0,5% à partir du 1er février. Le livret A, placement préféré des Français, n'aura jamais rapporté aussi peu. Quel impact cette baisse a sur le porte-monnaie ?



Les Français seront réellement perdants. Si on prend 4.800 euros, qui est la somme moyenne déposée sur les 55 millions de livrets A en France (bien sûr il y en a qui sont très en-dessous et d'autres très au-dessus), cette baisse du taux va se traduire par une douzaine d'euros en moins par an.



Mais les Français utilisent d'abord ces comptes (livret A, LDD, livret bleu) pour y mettre un peu d'épargne de précaution et pas pour les taux d'intérêts. La preuve : on était déjà passé de 1% à 0,75% en 2015 et, depuis, on a battu des records d'argent déposé sur ces livrets... On a placé 15 milliards l'an dernier sur le livret A !

Une incitation à placer son argent ailleurs

L'État n'a aucun intérêt aujourd'hui à voir l'argent des Français dormir sur les livrets A. D'abord, cet argent, il coûte cher à l'État puisqu'il nous le rémunère 0,5% alors qu'il peut emprunter à la Banque Centrale Européenne à moins de 0%. D'ailleurs, la baisse à 0,5% s'explique par le faible taux d'inflation et les taux d'intérêts négatifs.



Ensuite, l'argent sur les livrets A est non-imposable (à la différence de l'assurance-vie par exemple) et cet argent n'est pas injecté dans la consommation donc il ne soutient pas la croissance et ne rapporte pas de TVA.