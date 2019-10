publié le 30/10/2019 à 11:06

Le Plan épargne logement arrive en 1969, au moment où l'on construit des logements à tour de bras en France. HLM, grands immeubles, petits pavillons ... L'État veut inciter à acheter avec des prêts immobiliers. Le PEL, à l'époque, c'est un peu une fierté française, annoncée par Georges Pompidou en personne.

Censé facilité l'accès à la propriété, le PEL rapportait gros, avec un taux de rendement à 4% à son lancement. Un chiffre qui a légèrement fondu depuis, aujourd'hui il ne rapporte qu'un pour cent. Un taux qui reste raisonnable, mais à cela se sont rajoutés des impôts en plus et des avantages en moins, comme une prime d'État récemment supprimée.

Lorsque vous souscrivez à un PEL, vous avez le droit à un taux de crédit garanti pour acheter votre logement, un avantage lorsque les taux immobiliers sont très hauts. Ce qui n'est pas le cas en ce moment, où ces derniers sont à moins d'1,2%. Le Plan épargne logement n'est donc plus du tout compétitif. Il coûte en fait plus du double que ce que pourrait vous proposer votre banquier. Depuis 3 ans, le PEL inclut un taux de 2,2% pour un prêt immobilier.

Cependant, si vous disposez d'un vieux PEL, datant de 5 ou 10 ans, profitez-en. Ceux-là rapportent toujours beaucoup plus qu'un livret A. Pour se rassurer un peu, on peut aussi miser sur l'avenir. Les crédits immobiliers sont particulièrement bas, certes, mais dans 10 ans, ils seront peut-être de nouveau très haut. Et à ce moment-là, ceux qui auront un emprunt garanti à un peu plus de 2% seront sûrement bien content. Donc, si vous misez sur le long terme, foncez, ouvrez un Plan épargne logement.

Le plus : les défaillances d'entreprise sont au plus bas

Ce n'était plus arrivé depuis 2007. 10.500 défaillances d'entreprises sur les trois derniers mois, c'est une baisse de plus de 6% par rapport à l'an dernier. Une bonne nouvelle à surveiller quand même, car s'il y a moins d'entreprises en difficulté, ces entreprises-là sont plus grosses et menacent donc plus d'emplois.

La note : 8/20 pour Jean-Michel Blanquer

Le budget 2020 prévoit des coupes drastiques dans les fonds sociaux des collèges et lycées destinés aux élèves précaires. Des fonds pour payer la cantine, les transports scolaires et les fournitures, réduits sous prétexte que l'enveloppe votée l'an dernier n'a pas été utilisée.