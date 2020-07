Elon Musk moque le gendarme de la bourse après la flambée du cours de Tesla

et AFP

publié le 03/07/2020 à 02:13

Le milliardaire Elon Musk, fondateur des fusées SpaceX mais aussi des véhicules électriques Tesla, a rarement fait preuve de déférence envers les autorités boursières américaines. Et il en a encore donné un aperçu jeudi 2 juillet à la suite de l'envolée du titre de Tesla en bourse. Sur Twitter, il en a profité pour poster un message insultant envers le gendarmes des marchés financiers.

Devenue l'entreprise automobile la plus chère au monde, la valeur de Tesla s'établissait jeudi à plus de 224 milliards de dollars, après avoir dépassé la veille celle de la société japonaise Toyota qui vend pourtant bien plus de voitures.

Elon Musk en a profité pour railler sur Twitter les traders qui parient sur la chute en Bourse de l'entreprise en plaçant des ordres appelés "shorts" en anglais, un mot qui décrit aussi en anglais le vêtement pour homme ou femme qui descend de la ceinture à la cuisse.

Les tweets sur Tesla devraient être validés

Il a dans la foulée visé la Commission de supervision des marchés boursiers américains, la SEC, qu'il a rebaptisé ironiquement par le passé "Commission d'enrichissement des spéculateurs". "Je vais envoyer (quelques shorts) à la Commission d'enrichissement des spéculateurs pour les réconforter en ces temps difficiles", a-t-il écrit sur le réseau social avant d'y ajouter une insulte à caractère sexuel.

La bisbille entre Elon Musk et la SEC remonte à deux ans. À l'été 2018, l'entrepreneur avait ainsi assuré qu'il avait les financements nécessaires pour retirer Tesla de la cotation boursière. Un commentaire qui dans la foulée avait fait grimper en flèche la valeur du titre en bourse. Une action qui avait fortement déplu à la SEC.

D'autres déclarations intempestives d'Elon Musk sur Twitter font depuis régulièrement chavirer l'action. Selon un accord entre les deux parties, le milliardaire est censé faire valider ses messages liés au constructeur de véhicules électriques avant de les publier. Mais cela ne l'a pas empêché rien que cette année de juger l'action de Tesla "trop élevée" ou de qualifier les mesures de confinement, qui ont obligé son usine californienne à fermer plusieurs semaines, de "fascistes".