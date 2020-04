publié le 23/04/2020 à 17:38

Le budget alimentaire des Français a bondi depuis le début du confinement, mais il y a des constantes que déplore l'association foodwatch. Les paquets vendus en format XXL, qui peuvent paraître avantageux, ont aussi un maxi prix au kilo. L'organisation foodwatch a épinglé dix cas de produits vendus en format familial, dix exemples que l'on aurait imaginé moins cher que les formats classiques. "On a trouvé, chez Carrefour, des pains à hamburger Jacquet 29% plus cher quand on les achète en grand paquet", rapporte ainsi Camille Dorioz, responsable de campagne de l'ONG de défense des consommateurs.

"On a aussi des pâtes, comme les coquillettes de Panzani qu'on a vu chez Casino, où le prix est 2,5% plus cher sur le format maxi. Chez Leclerc, des yaourts nature Danone vendus par huit sont 8,2% plus chers que quand ils sont vendus par quatre, ce qui est très étonnant. Tout le monde y va de sa petite arnaque sur l'étiquette. De notre côté, on appelle les distributeurs à stopper immédiatement toutes ces pratiques", indique Camille Dorioz.

Des pratiques qui agacent d'autant plus l'ONG car, en ces temps de confinement, les consommateurs peuvent avoir tendance à privilégier ces grands formats. La plupart des enseignes expliquent cette situation par l'univers concurrentiel de la grande distribution. La guerre des prix se fait sur les produits d'appel, qui sont généralement en format classique. D'autres, comme Casino ou Monoprix, admettent des anomalies et des incohérences, et assurent que ces prix seront corrigés.