Argent : pourquoi ça pourrait vous coûter plus cher de retirer du liquide

Et si retirer de l'argent dans un distributeur qui n'appartient pas à votre réseau bancaire vous coûtait plus cher ? Les banques ont obtenu une hausse de la commission interbancaire de retrait (CIR). Celle-ci a augmenté de 56% au 1er janvier, selon Les Échos. Cette hausse ne concerne pas directement le client, mais, au bout de la chaîne, c'est bien lui qui pourrait payer.

Cette commission interbancaire va en effet passer de 57 à 89 centimes. Cette hausse est, la plupart du temps, imperceptible pour les clients, sauf au-delà d'un certain nombre d'opérations par mois. La mesure va donc vraisemblablement inciter les consommateurs à aller dans les distributeurs de billets de leur propre banque.

En réalité, il s'agit surtout de faire payer les néo-banques, comme N26, Revolut ou Orange Bank. Ces enseignes sont en effet très agressives sur les prix, fournissent la carte bancaire gratuitement et font payer très peu de frais. Et pour cause, elles n'ont pas d'agences et se servent des distributeurs de billets des banques historiques. Ces néo-banques séduisent beaucoup les jeunes urbains avec un certain pouvoir d'achat, un public dont rêvent les vieilles banques.

Vers de moins en moins de distributeurs

Les BNP, LCL, Société Générale ou Crédit Agricole espèrent ainsi que cette hausse des commissions va obliger les nouveaux venus à faire payer un peu plus leurs clients pour les rendre moins compétitifs. D'autant plus que les réseaux historiques suppriment en parallèle les distributeurs au rythme de 2% par an en moyenne. Problème pour les vieilles banques : les jeunes n'utilisent pratiquement plus de billets. Cette hausse des commissions risque surtout d'accélérer la disparition des distributeurs.