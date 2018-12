publié le 28/12/2018 à 13:01

Malgré la crise diplomatique avec les États-Unis, Huawei veut commencer l'année en beauté. Le constructeur chinois lance ce vendredi 28 décembre le P Smart 2019, une mise à jour du P Smart, le modèle qu'elle a le mieux vendu l'année passée à travers le monde. Ce calendrier inhabituel, en pleine période de vacances de Noël, illustre la volonté de la marque de ne pas laisser retomber la dynamique qui l'a propulsée au deuxième rang mondial des vendeurs de smartphone, une place dévolue à Apple depuis des années.



Vendu 249 euros, le P Smart 2019 vise une clientèle jeune, consommatrice de contenus multimédia (photo, vidéo, séries, musique, jeux) et désireuse de profiter d'un téléphone moderne pour un prix raisonnable. Disponible en deux coloris noir et Aurora, une sorte de dégradé de bleu, il bénéficie d'un design accrocheur avec un dos en plastique brillant à l'aspect céramique et des tranches légèrement incurvées.

À l'instar de certains concurrents, Huawei semble avoir remisé la mode de l'encoche au placard en cette fin d'année. Celle du P Smart 2019 prend la forme d'une goutte d'eau située au milieu de la partie supérieure de l'écran. La surface d'affichage utile, 6,2 pouces, apparaît plus grande et offre une expérience de visionnage confortable avec sa définition Full HD+ et sa bonne luminosité.

Le P Smart 2019 est résolument tourné vers le divertissement malgré une configuration limitée. Sans être un monstre de puissance, son processeur Kirin 710, un milieu de gamme maison, autorise tous les usages multimédia (jouer, s'informer, se divertir, travailler). Il est épaulé par 3 Go de mémoire vive et une mémoire interne de 64 Go, extensible jusqu'à 512 Go.

Un appareil photo en retrait

La partie photo est assurée par un double capteur à l'arrière, une lentille principale de 13 mégapixels et une seconde de 2 mégapixels pour créer des effets de perspective en jouant sur la profondeur de champ. On retrouve un capteur de 8 mégapixels à l'avant. Les deux modules sont épaulés par des fonctions d'intelligence artificielle afin d'optimiser les réglages en fonction des conditions des prises de vue.

Huawei espère renouveler le succès du P Smart en 2019 Crédit : RTL Futur

L'appareil s'en tire bien en plein jour mais peine vraiment lorsque la luminosité fait défaut, comme les autres modèles de cette gamme de prix. La partie vidéo laisse à désirer : les images sont saccadées et manquent de stabilité.



L'autonomie repose sur une batterie de 3.400 mAh. Mais Huawei ne propose pas la charge rapide car l'appareil dispose seulement d'un port USB classique. Il bénéficie en revanche d'une prise Jack.



Avec le P Smart 2019, Huawei investit un créneau déjà occupé par les marques chinoises concurrentes Xiaomi (avec le Redmi Note 5), Pocophone (avec le F1), et par sa propre filiale Honor (avec le Honor 8X notamment). Il peut être précommandé dès à présent pour une livraison en début d'année prochaine.