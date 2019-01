publié le 07/01/2019 à 21:16

Même sans participer au CES, la marque à la pomme ne passe pas inaperçue au royaume du casino. À la veille de l'ouverture à la presse du salon de Las Vegas, le géant californien s'est offert un immense panneau publicitaire sur la tranche d'un hôtel du Strip pour se payer ses concurrents Google et Facebook impliqués dans de multiples controverses liées à la protection des données personnelles.



Dans la foulée de cette entrée en matière remarquée, la marque à la pomme a surpris les observateurs en s'invitant dans les annonces de Samsung. Après les composants de smartphones, les deux meilleurs ennemis du monde des technologies vont maintenant faire cause commune dans la télévision connectée. Les téléviseurs du fabricant sud-coréen intégreront prochainement une grande partie des services et fonctions vidéo du groupe californien.

Concrètement, les smart TV Samsung de 2019 et les modèles de 2018 mis à jour pourront proposer à la fois le catalogue de centaines de milliers de vidéos à la demande d'iTunes Movies, dont de nombreux titres en 4K HDR. En quinze ans d'existence, jamais le service de location ou d'achat de films et séries d'Apple ne s'était aventuré en territoires étrangers. Autre passerelle de taille, les téléviseurs Samsung pourront bénéficier de la fonction AirPlay 2, qui permet de projeter le contenu de son smartphone, de son iPad ou de son Mac vers un téléviseur connecté au même réseau WiFi. Des fonctions jusqu'ici dévolues à l'Apple TV.

Avec AirPlay 2, les propriétaires de smart TV Samsung pourront jouer la musique de leur iPhone directement sur leur téléviseur et la synchroniser avec les enceintes compatibles AirPlay 2 connectées au même réseau WiFi. Ils pourront aussi demander à l'assistant Siri de lancer une vidéo sur leur téléviseur dans une pièce précise de la maison.



Apple met le cap sur les services

C'est la première fois que les deux géants collaborent de façon aussi poussée dans les services. Pour Samsung, ces annonces s'inscrivent dans une logique de faire du téléviseur l'interface centrale de la maison connectée. La marque centralise désormais tous les services vidéo (Netflix, iTunes, YouTube, Canal+, RMC Sport) et les assistants vocaux d'Amazon et Google directement sur ses produits.



Cette alliance permet à Apple de proposer ses services de vidéo à la demande sur les téléviseurs de la concurrence, comme le font déjà Amazon et Netflix. L'ouverture ne passe pas que par Samsung. La dernière génération d'AirPlay devrait aussi trouver une place chez d'autres constructeurs. LG et Vizio ont déjà annoncé des partenariats. D'autres marques devraient suivre dans les prochains jours.



Ce virage stratégique préfigure peut-être aussi l'arrivée prochaine du propre service de streaming du groupe, annoncé depuis de nombreux mois. Quelques jours après avoir annoncé que les ventes d'iPhone étaient moins bonnes que prévues pour les derniers mois de 2018, Apple semble plus que jamais déterminé à miser sur les services pour sortir de sa dépendance à l'iPhone. Quitte à les ouvrir aux supports concurrents.