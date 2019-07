publié le 12/07/2019 à 15:01

Pour la première fois, Amazon s'attaque à la contrefaçon. Le sujet est devenu un "facteur de risque" pour l'entreprise, qui promettait des mesures fortes dans son rapport annuel de février 2019. Le géant de la vente par correspondance a annoncé mercredi 10 juillet exporter son système de traçabilité en Europe.

Chaque produit disposera d'un code spécifique pour suivre sa traçabilité. Lancé aux États-Unis en 2017, le procédé, appelé Transparency, a fait ses preuves sur le marché américain, d'après les spécialistes du secteur. En 2017, 250.000 produits contrefaits ont été détectés aux États-Unis sur 300 millions de produits analysés.

Lorsqu'on achète à prix bradé le tout dernier téléphone sur le site de e-commerce, comment peut-on savoir qu'il s'agit d'un vrai ? Voici nos conseils pour ne pas vous faire avoir lorsque vous faites vos emplettes sur Internet.

1. Vérifiez la réputation du vendeur

Les produits achetés sur le site peuvent être soit vendus par la plateforme, soit par des revendeurs tiers. Le nom du vendeur est souvent indiqué en dessous du nom du produit ou à un autre endroit de la fiche produit. Vous pourrez alors faire attention à sa réputation en voyant les différents articles qu'il propose. S'il vend des produits très différents : méfiez-vous. Il peut s'agir d'un article d'occasion ou d'un objet qui n'est pas conforme à l'annonce.

Si vous avez un doute, vous pouvez, la plupart du temps, retourner les articles vendus par les plate-formes elles-mêmes. Les soldes ne peuvent pas entamer vos droit à retourner les articles.

2. Lisez les commentaires (mais ne les prenez pas pour argent comptant)

Avant d'acheter un article, il peut être utile de regarder les commentaires. Ils peuvent faire mention de défauts de fabrication, de retard de livraison et vous renseignent sur la note globale de satisfaction des utilisateurs. Sur Amazon, seules les personnes qui ont acheté un produit peuvent déposer un commentaire. Ce n'est pas le cas de tous les sites de e-commerce.



Plus il y a de commentaires, plus ils peuvent être considérés comme sincères. Un client peut être insatisfait et le marchand peut prendre en compte la remarque pour améliorer son service. Si plusieurs centaines d'acheteurs sont régulièrement insatisfaits, il y a peu de chance que vous le soyez de votre côté.

3. Soyez vigilants lorsque les offres paraissent extraordinaires

Acheter un ordinateur la moitié de sa valeur en magasin physique peut être attrayant. Mais ayez toujours en tête que les vendeurs ne cherchent pas à faire de la philanthropie et vous pourriez être déçu. Prêtez attention aux caractéristiques techniques de l'article que vous vous apprêtez d'acheter.



Vous pouvez aussi comparer son prix par rapport aux magasins classiques. Si la différence dépasse 20 % sans que le revendeur ne solde son produit, passez votre chemin.

4. Vérifiez que la plateforme suit ses obligations légales

Une plateforme doit suivre certaines règles que vous pouvez vérifier. Un site marchand doit obligatoirement faire apparaître les mentions légales. Elles sont très généralement tout en bas de la page. Elles doivent comporter le nom, les coordonnées ainsi que le numéro de Siret du marchand.



Toujours en bas de page, vous devez pouvoir trouver les Conditions de vente ou d'utilisation (CGV ou CGU). Il s'agit d'un texte qui explique les conditions d'envois, le temps de livraison ainsi que le droit applicable.

5. Contrôlez la sécurité du site

Lorsque vous faites des dépenses sur Internet, il est essentiel de s'assurer que le site est sécurisé. Le premier réflexe que vous devez avoir est de vérifier le protocole de communication. C'est très simple : dans votre barre d'adresse, le site doit commencer par "https://". Le "s", pour "sécurité", signifie que le paiement est crypté. Sur les pages de paiement, votre banque dispose généralement d'une procédure de sécurisation. Attention, cela ne signifie pas pour autant que le site est officiel.