L’occasion, qu’elle soit de luxe ou pas, est un marché en plein boom sur lequel se développe toute une nouvelle économie. Cette tendance surfe sur une prise de conscience des ménages qui se rendent compte qu'ils ont de l’or dans leurs placards, leurs penderies et même leurs caves.

La revente de produits de deuxième main avec comme tête de gondole le luxe, la mode et les vêtements est en pleine expansion, à tel point que ce marché mondial devrait globalement représenter 50 milliards d'euros dans 3 ans et les seuls objets labellisés "luxe", plus de 20 milliards. Un bond spectaculaire par rapport à la situation actuelle pourtant déjà significative puisqu’il s’est vendu-acheté pour 7 milliards d'euros de vêtements et d’accessoires griffés l’an dernier.

De plus, le marché de l'occasion se développe partout dans le monde. En effet, la mondialisation n’est pas qu’industrielle ou financière, elle s’affirme aussi dans les tendances et les modes de consommation. Il y a désormais un mercato planétaire qui se dessine pour les produits d'occasion. Quand une mode, une tendance lasse à Bordeaux, elle peut séduire à Rio avant de flamber à Tokyo et vice versa.

La France est une référence mondiale

L’Hexagone est particulièrement en pointe dans ce domaine. Chez nous, tout s’achète et se revend. C’est une tradition à laquelle Internet a donné un nouveau souffle. Il suffit de faire un tour sur "leboncoin" et ses concurrents pour s’en persuader. Ce qui est nouveau et très significatif, c’est le développement à la vitesse grand V des transactions de seconde main dans l’habillement et le textile.

Ce nouveau mode de fonctionnement apporte une réponse à deux préoccupations très actuelles. D'abord celle d’un pouvoir d'achat contraint, qui conduit à de nouveaux arbitrages et notamment en faveur des loisirs et des télécommunications aux dépens de la mode qui recule de 2 à 3% par an.

Ensuite, il représente une nouvelle sensibilité environnementale. Le textile est la deuxième industrie la plus polluante après le pétrole. Si les chiffres peuvent servir de preuve : 30% des Français ont acheté l’an dernier un vêtement d’occasion.

