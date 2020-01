Acompte non restitué : les travaux jamais finis

publié le 02/01/2020 à 09:20



Le cas de Sylvie



En septembre 2018, Sylvie fait confiance à un artisan pour la construction d’une terrasse. Le devis s’élève à 14 888,50 €. Elle lui verse plusieurs acomptes pour un total de 12 738 €.



Les travaux commencent en septembre 2018… A l’heure actuelle, sa terrasse n’est toujours pas terminée ! En décembre 2018, l’artisan s’engage à lui rembourser une partie de ce qu’elle a versé puisque de toute évidence le chantier ne pourra pas reprendre avant le printemps. Au printemps, les travaux ne reprennent pas.

L’artisan accepte donc de lui rembourser la totalité des sommes versées. Au bout de plusieurs mois et grâce à l’intervention d’un avocat et d’un huissier, elle parvient à récupérer 5 500 €. C’était en juillet dernier et depuis : plus rien ! L’artisan lui doit encore 7 238 €. Malgré de nombreuses promesses, elle n’a toujours rien reçu !



